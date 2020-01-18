Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Servet TazegülHakemler: Aydın Karaçam, Sertan Kırklar, Erhan GürselGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 17, Gökşen Fitik 9, Sykes 18, Bentley 18, Sanders 10, Melis Talay, Meltem Avcı, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 2, Marginean 12OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 6, Nilay...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aydın Karaçam, Sertan Kırklar, Erhan Gürsel

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 17, Gökşen Fitik 9, Sykes 18, Bentley 18, Sanders 10, Melis Talay, Meltem Avcı, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 2, Marginean 12

OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 6, Nilay Kartaltepe 14, Pelin Derya Bilgiç 12, Ogunbowale 12, Leedham 4, Damla Gezgin 4

1. Periyot: 20-22

Devre: 47-40

3. Periyot: 62-57

5 Faulle Çıkan: 37.16 Nilay Kartaltepe (OGM Ormanspor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında OGM Ormanspor'u 86-67 yendi.

basketbol, Çukurova, Karaçam, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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