Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Adana AtatürkHakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah Koputan, Münevver ÖzemreBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 4, Sera Özelçi 2, Adams 26, Prince 25, Dikaioulaku 37, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu, Gizem Sezer 2, Nuran Tutsakİzmit Belediyespor: Williams 12, Gizem Yavuz...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah Koputan, Münevver Özemre

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 4, Sera Özelçi 2, Adams 26, Prince 25, Dikaioulaku 37, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu, Gizem Sezer 2, Nuran Tutsak

İzmit Belediyespor: Williams 12, Gizem Yavuz 13, Cado 19, Gamze Takmaz, Anigwe 20, Özge Kavurmacıoğlu 5, Ezgi Manlacı, Grigalauskyte 6, Melek Yusufoğlu 4

1. Periyot: 23-21

Devre: 50-45

3. Periyot: 73-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor'u 96-79 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Altıntaş, basketbol, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda atkılarını sahaya attı!
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Lucescu'dan Beşiktaş'a kötü haber: Eşi takım çalıştırmayı yasakladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 22:32:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]