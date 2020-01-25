Salon: Adana Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah Koputan, Münevver Özemre
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 4, Sera Özelçi 2, Adams 26, Prince 25, Dikaioulaku 37, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu, Gizem Sezer 2, Nuran Tutsak
İzmit Belediyespor: Williams 12, Gizem Yavuz 13, Cado 19, Gamze Takmaz, Anigwe 20, Özge Kavurmacıoğlu 5, Ezgi Manlacı, Grigalauskyte 6, Melek Yusufoğlu 4
1. Periyot: 23-21
Devre: 50-45
3. Periyot: 73-63
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor'u 96-79 yendi.