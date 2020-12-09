Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ziya Özorhon, Halil Erkoç, Yiğit Emre Şimşek
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 17, Fatmanur Karakaş 2, Iagupova 34, Anigwe 12, Naumenko 10, Gökşen Fitik 18, İlayda Güner 2, Feride Şevval Akalan
Galatasaray: Asena Yalçın 17, Williams 26, Sude Yılmaz, Steinberga 12, Russell 12, Pelin Derya Bilgiç 12, Holingsvorth 10, Mısra Albayrak 3, Hruscakova 5
1. Periyot: 28-24
Devre: 55-44
3. Periyot: 69-70
5 faulle çıkanlar: 26.34 Asena Yalçın, 34.15 Sude Yılmaz, 30.47 Steinberga, 38.49 Holingsvorth (Galatasaray)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 97-95 yendi.
- Kaynak: AA
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