Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş HDİ Sgorta: 91 - 87

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Semih Vural , Sertan Kırklar, Nihat ÇetinBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 2, Melis 13, Ayşegül 14, Gülse, Harrigan 21, Brown 13, Gemelos 6, Esra 1, Harris 21 BEŞİKTAŞ HDİ SİGORTA: Senay, İrem Naz, Melisa 6, Alvarez 24, Elif 6, Nisa 2, Draskiçeviç, Bradford 36, İvankoviç 13 1'İNCİ PERİYOT: 25 - 21DEVRE: 49 - 403'ÜNCÜ PERİYOT: 60 - 58 4'ÜNCÜ PERİYOT: 78 - 785 FAUL ALAN: Ayşegül Günay Aladağ- 42.08 (Belloa Kayseri Basketbol) Luca İvankoviç - 36.56, İrem Naz Topuz - 41.50, Angela Salvadores - 44.50, Elif Bayram -44.52 ( Beşiktaş )Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, uzatmaya giden maçta Beşiktaş'ı 91 - 87 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayı ile Beşiktaş'tan Cyristal Erin Bradford oldu. Ev sahibi takımın en skorer ismi 21 sayı ile Harris oldu.