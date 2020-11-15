Herkes terk etti, onlar terk etmedi - Son Dakika

Herkes terk etti, onlar terk etmedi

15.11.2020 11:35
Herkes terk etti, onlar terk etmedi, System.String[]

Manisa'nın Gördes ilçe merkezi yaklaşık 70 yıl önce yaşanan toprak kayması nedeniyle bölgedeki yüksek kesimlere taşındı.

Manisa'nın Gördes ilçe merkezi yaklaşık 70 yıl önce yaşanan toprak kayması nedeniyle bölgedeki yüksek kesimlere taşındı. Yerleşim yeri değişen eski Gördes adeta hayalet kente dönerken, bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı bölgede şimdilerde sadece 4 aile yaşıyor.

Manisa'ya 110 kilometre mesafede bulunan Gördes ilçe merkezinde 23 Ocak 1940 tarihinde yaşanan şiddetli toprak kayması nedeniyle yapılan incelemelerin ardından ilçe merkezinin taşınmasına karar verildi. Gördes ilçe merkezi, yabancı uzmanlarca yapılan çalışmalar sonucu 1948 yılında yaklaşık 4 kilometre mesafedeki yeni yerleşim yerine taşındı. Yaklaşık 70 yıl önce herkesin terk ettiği eski Gördes ilçe merkezi adeta hayalet kasabaya dönerken, bir zamanlar yüzlerce insanın yaşadığı kentte 4 aile kaldı. Herkesin terk ettiği eski Gördes'i terk etmeyen 4 aile, geçimlerini çiftçilikle sürdürmeye devam ediyor.

Kenti terk etmeyerek yaşamlarını sürdüren Süleyman Köseoğlu, 70 yıl önce çok hareketli bir kent olduğunu ve binlerce insanın yaşadığını belirterek, "1945-1950 yılları arasında burası terk edildi. Bizim de burada babalarımızdan evlerimiz vardı. Onlar çıktılar yukarı, biz burada kaldık. Daha sonra biz de çıktık. Buralara inip çıkıyoruz. Gördes'te de evimiz var. Oraya da gidiyoruz. Fazla hane yok burada. Eskiden burada hayat çok güzeldi. İnsanlar birbirine çok bağlıydı. Saygı, sevgi gösterirdi. Biz kendimiz istedik kalmayı. Burada koyunlarımız, tarlalarımız var. Biz burayı terk etmedik. Ben buranın havasını daha güzel buluyorum. Korona virüs nedeniyle kahvelere oturulmuyor. Ben bir süredir Gördes'e de çıkmıyorum. Dedikodu yapacağıma burada televizyonu açıyorum, çayımı içiyorum" dedi.

"Herkes gitti biz kaldık"

Kendisinin eski ilçeye gelin olarak geldiğini anlatan Zarife Köseoğlu, "Burada da her şeyimiz var. Koyunlarımızla, köpeklerimizle, kedilerimizle ilgilenerek akşamı getiriyoruz. Annemleri ziyaret ediyoruz. Ayaklarım sağlamken dolaşıyordum ama artık dolaşamıyorum. Ölümüz de buradan çıkacak. Herkes gitti biz kaldık" diye konuştu.

Öte yandan terk edilmiş kentteki yapılar ise dikkat çekiyor. Bazı camilerin minarelerinin yarım olduğu ve minarenin neredeyse devrilecek kadar yan yattığı görülürken, ahşap Rum evleri de kentteki dikkat çeken yapılar arasında yer alıyor. Birçoğu taş yapı olan evlerden birkaçı ayakta kalırken, bazı evler ise tamamen yok olmuş durumda. - MANİSA

Herkes terk etti, onlar terk etmedi
Herkes terk etti, onlar terk etmedi
Herkes terk etti, onlar terk etmedi
Herkes terk etti, onlar terk etmedi
Herkes terk etti, onlar terk etmedi
Herkes terk etti, onlar terk etmedi
Herkes terk etti, onlar terk etmedi
Herkes terk etti, onlar terk etmedi
Herkes terk etti, onlar terk etmedi
Herkes terk etti, onlar terk etmedi

Hayalet, Manisa, Gördes, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Herkes terk etti, onlar terk etmedi - Son Dakika


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