"Herkese izin var, Taylan'a yok" diyen Terim'den Marcao itirafı: Çok teklif var ama rakamlar düşük - Son Dakika

"Herkese izin var, Taylan'a yok" diyen Terim'den Marcao itirafı: Çok teklif var ama rakamlar düşük

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 galip geldikleri Hajduk Split maçının ardından açıklamalarda bulundu. Son günlerin formda ismi Taylan Antalyalı'ya ayrı bir parantez açan Terim, Marcao'ya birçok teklif olduğunu ancak konuşulan rakamların az olduğunu ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Galatasaray, kendi sahasında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakikanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar şöyle;

Biraz geniş bir rotasyon oldu ama bana çok şey ifade eden bir rotasyon. Her oyuncum hazır olursa rahat götüreceğiz 50-60 maçı. Biraz riskliydi ama hayat risk. Onları da görmem lazımdı artı bazı oyuncularımız hiç durmamıştı sezon başından beri. Yükü eşit dağıtabilirsek ve bu arada kaybetmezsek çok sevinirim. Türkiye Ligi'nde 5'e alıştık, UEFA'da 3 ürkütüyor insanı. Onu da hem bazı oyuncularımı kazanmak, hem de mümkün mertebe oynayabildikleri kadar oynamaları anlamında sahada bırakmayı düşündüm, doğru oldu.

"İLK YARIDA HİÇ POZİSYON VERMEDİK"

İlk yarıdaki sıkıcı futboldan ikinci yarıdaki heyecan verici futbola dönünce heyecan verici oldu. İlk yarıda neredeyse hiç vermedik, 2. yarıda 1-2 tehlikeli pozisyon verdik, bu da sevindirici. Her oyuncumuzun hazır olması açısından bunlara devam edeceğiz.

"HERKESE İZİN VAR, TAYLAN'A YOK"

Taylan bizim yeni kazancımız. Herkes izin var ama ona yok. Bizde veya başka takımlarda oynamadığı zamanlara saysın bunu. Onun dinlenme gibi bir lüksü de olmamalı. Maşallah iyi gidiyor, daha da iyi şeyler yapacağız, inanıyorum. Doğru oyun oynamayı her geçen gün daha iyi öğrenecek. Güveni arttıkça bize dönüşü daha faydalı olacak inşallah. Modern futbolda ve günümüz futbolunda saha içinde mevki değiştirebileceğimiz oyuncular çok önemli. Taylan öyle bir oyuncu oldu. Bundan sonra hep üstüne koyarak gidecek inşallah. Koşu mesafeleri, pas oranı, isabeti, gayet iyi gidiyor.

"BELHANDA'YI ŞUT ATMAYA İKNA ETTİK"

Belhanda'dan normalde beklememiz gereken bu. Onun yeteneğinde bir oyuncu için beklemek gereken bu. Çeşitli nedenler, sebepler... Yoksa ilk 2 sene şampiyonlukta da önemli şeyler yaptı. Onu 18'e sokmayı becerdik, şut atmaya ikna ettik. 9 numara civarında, 18 içine girmeye zorladık ve o işleri yapacak kapasitesi olduğu için oyuna renk de katıyor. Şu anda o oynadığından zevk alıyor, biz de zevk alıyoruz.

"MARCAO'YA TEKLİF VAR AMA O RAKAMLAR AZ"

Marcao aldığımızdan beri gelişen, müthiş bir sol ayağı olan, iyi profesyonel. O rakamların az olduğunu düşünüyorum Marcao'ya, her geçen gün üzerine koyarak devam edecek. Sayın yönetimimiz Galatasaray lehine bir şey uygun görürlerse, onu paylaşırız. Birçok isteyeni var ama her şey kolay değil öyle. Gitmeler, gelmeler bu kadar çok ses getirmemeli, bunlar artık çok doğal. 5 sene mukavele yapıyorsunuz, oyuncu 1 sene sonra gitmek istiyorum diyor, o zaman gidişler, gelişler doğal. Onun gibi genç, yetenekli birçok oyuncuyu katacağız inşallah.

"YENİLERİ DE GELECEK"

Abdurrahim bey ile de onu konuştuk. Listemizde birçok oyuncu var, inşallah Galatasaray'a kazandıracağız, onlar da Marcao'nun izinden gidecekler. Aşağıda onunla ilgili de toplantı yaptık, olası eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz.

FENERBAHÇE DERBİSİ

Bu ne ilk derbi, ne de son derbi. Bugünümüz, burada kalsın. Derbi günü sonrasında da, öncesinde de konuşuruz.

Hajduk Split, Fatih Terim, Galatasaray, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:49

Son Dakika Spor 'Herkese izin var, Taylan'a yok' diyen Terim'den Marcao itirafı: Çok teklif var ama rakamlar düşük - Son Dakika Spor

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