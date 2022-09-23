Kanser hücrelerini öldüren virüs hastalara umut vadediyor

Araştırmacılar, Herpesviridae familyasına ait Herpes simpleks virüsünün yeni bir versiyonu olan RP2'nin kanserli hastalarda olumlu etki gösterdiğini açıkladılar. Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) bağlı Kraliyet Marsden Kuruluşu'ndaki Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalar insan denemelerinde büyük umut veriyor.

Bir mucize mi geliyor?

Bu genetiği değiştirilmiş virüs, erken klinik deney sonuçlarına göre ileri seviye kanser hastalarına karşı güçlü sonuçlar ortaya çıkartıyor. Biyolojik Kanser Tedavileri Profesörü Kevin Harrington, enjeksiyonun kanser hücrelerini içeriden yok ederken aynı zamanda onlara karşı bağışıklık kazandığını belirtti.

Yapılan çalışmalarda, erken evre klinik çalışmalarda bu kadar iyi yanıt oranları görmenin nadir olduğunu vurguladı. Bu veriler Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi'nde (ESMO) paylaşıldı. Harrington, "Herpes virüsünün genetiğiyle oynanmış hali ileri seviye kanserli hastalar için potansiyel olarak yeni bir tedavi seçeneği olabileceğini gösteriyor" dedi.

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Çalışmanın şu an devam eden aşamasına katılan hastalardan biri 39 yaşındaki Krzysztof Wojkowski'dir. 2017 yılında tükürük bezi kanserine yakalanan Wojkowski, tedavilere rağmen hastalığı ilerlemiş. Hiçbir tedavi seçeneğinin kalmadığı ortaya çıkınca doktorlar son çare olarak RP2 denemesine katılmasına karar vermiştir.

Wojkowski, "Bu benim son yaşam çizgimdi. Bu yüzden denemeye katılma şansının verilmesi inanılmazdı. Beş hafta boyunca iki haftada bir, kanserimi tamamen yok eden enjeksiyonlar oldum" dedi. Sonuç olarak virüs tedavisinin kısa bir aşamasında vücudundaki kanserli hücrelerin tümünün temizlendiği ortaya çıktı.

Yaklaşık 40 hasta bu tedaviyi denedi

Doktorlar tedaviyi deneyen hastaların bazılarına sadece RP2 verdi. Diğerlerine ise hem RP2 hem de nivolumab adlı başka bir kanser ilacı verdi. Ortaya çıkan bulgular şu şekilde;

Sadece RP2 verilen dokuz hastanın üçünde tümörlerin küçüldüğü ortaya çıktı.

İki ilacı kullanan otuz kişiden yedisi fayda gördü.

Hastalar yorgunluk gibi yan etkilerin ise hafif görüldüğünü belirttiler.

Araştırmaya katılan hastalar arasında standart tedavi seçeneklerine yanıt vermeyen veya bunlara uygun olmayan çok ileri kanser hastaları da vardı. Buna rağmen Prof Kevin Harrington, enjeksiyonun olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Son olarak araştırmacılar, bu yolun henüz başında olduklarını ama çıkan sonuçların olumlu olduklarını belirtiyorlar.

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