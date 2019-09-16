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Hes barajında kadın cesedi bulundu

12 dakika önce

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, hidroelektrik santrali barajında kimliği belirlenemeyen kadın cesedi bulundu.

Hes barajında kadın cesedi bulundu, System.String[]

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, hidroelektrik santrali barajında kimliği belirlenemeyen kadın cesedi bulundu.

Yenice ilçesinin Yeşilköy Mevkii'nden geçen Filyos Nehri üzerinde bulunan santral barajındaki regülatörde görevli Recep Karakavuz, suyun tutulduğu 1 numaralı nehir kapağında, cansız manken gördüğünü sandı. Karakavuz, yanına yaklaştığında ise bilekte takılı olan altın bileziği görünce ceset olduğunu anladı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken AFAD ekipleri maske takarak, bot yardımıyla yaklaştığı cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 6 ay önce ölen kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Ankara Adlli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Regülatör operatörü Recep Karakavuz ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeşilköy, Filyos, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:25 Kaynak: DHA
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