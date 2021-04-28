Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3 - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3

28.04.2021 18:11
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3, System.String[]

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mustafa Sönmez, Murat Ergin GözütokSTAT: Kadir Has StadyumuHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Kolovetsios, Paz, Aziz Behich (Dk.75 Yasir), Kvrzic, Sabovic, Muhar, Lennon (Dk.75 Ramazan), Avramovski (Dk.75 Emre), Henrique (Dk.62 Melih), İlhan (Dk.

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

STAT: Kadir Has Stadyumu

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Kolovetsios, Paz, Aziz Behich (Dk.75 Yasir), Kvrzic, Sabovic, Muhar, Lennon (Dk.75 Ramazan), Avramovski (Dk.75 Emre), Henrique (Dk.62 Melih), İlhan (Dk.62 Alibec)YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Fabiano, Muhammet, Oğuz (Dk.6 Özer), Sakıb, Dossevi (Dk.45 Ali Yavuz), Murawski, Bakalorz (Dk.80 Recep Niyaz), Sagal (Dk.69 Görkem), Hasan (Dk.45 Mesanovic), RodallegaSARI KARTLAR: Muhar( HES KABLO KAYSERİSPOR) Murawski, Rodallega, Bakalorz, Ali Yavuz (YUKATEL DENİZLİSPOR)KIRMIZI KART: Murawski (YUKATEL DENİZLİSPOR)GOLLER:  Dk.16-57 İlhan  Dk.30 Avramovski, 45+5 Avramovski, Dk.51 Paz, Dk. 90+5 Melih (HES KABLO KAYSERİSPOR) Dk.32 Sagal, Dk.81 Mesanovic, Dk.89 Sakıb ( YUKATEL DENİZLİSPOR)

Süper Lig'in 38'inci hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşma Kayserispor'un 6-3 üstünlüğü ile sona erdi.5'inci dakikada gelişen Kayserispor atağında Muhar'ın pası ile hareketlenen Henrique'nin ceza alanına girerek çektiği şutu kaleci Abdulkadir kurtardı.12'nci dakikada atak yönüne göre sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Lennon'un şutu kaleci Abdulkadir'de kaldı.16'ncı dakikada Kayserispor atağında Kvrzic'in savunmanın arkasına gönderdiği pası iyi kontrol eden İlhan Parlak'ın aşırtması filelerle buluştu. (1-0)25'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Avramovski Kvrzic ile ver kaçında ceza alanında topla buluşan Avramovski'nin şutu kaleciden döndü. Dizinden havalanan topa yeniden vuran Avramovski topu filelerle buluşturdu. Maçın hakemi Özgür Yankaya golü iptal etti.30'uncu dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya VAR incelemesinin ardından golü verdi. (2-0)31'inci dakikada Paz'ın kaleciye geri pasında topu önünde bulan Yukatel Denizlispor'da Rodallega şutu kaleci Doğan kornere çeldi.32'nci dakikada Hasan'ın kullandığı korner atışında Sagal'ın ön direkten vurduğu kafa vuruşu filelerle buluştu. (2-1)40'ıncı dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Henrique'ye omuzla engel olan Murawski ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.45+5'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor, Avramovski'nin golü ile farkı yeniden ikiye çıkardı.  İlhan Parlak'ın savunma arkasında attığı pasta Avramovski'nin şutu kaleci Abdulkadir'e çarparak gol oldu. (3-1)Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Kayserispor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.51'inci dakika Hes Kablo Kayserispor'da korner atışı paslaşarak kullanıldı. Lennon'un ceza alanı içine yaptığı ortada Paz'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. (4-1)57'nci dakikada Yukatel Denizlispor kalecisi Abdulkadir'in kısa kalan pasında Lennon'un kaptığı topta ceza alanı içerisine girerek yaptığı ortaya sert vuran İlhan Parlak kendisinin ikinci takımının 5'inci golünü attı. (5-1)82'nci dakikada Yukatel Denizlispor atağında Recep Niyaz'ın uzaktan şutu kaleci Doğan'dan sekti. Topu önünde bulan Mesanoviç kaleci Doğan'ı geçerek golünü attı. (5-2)85'inci dakikada Yukatel Denizlisporlu Ali Yavuz Kol, iki defans oyuncusunu geçerek çektiği sert şutu kaleci Doğan güçlükle çıkardı.89'uncu dakikada Ali Yavuz Kol'un kullandığı faul atışında kafalardan seken topa gelişine vuran Sakıb'ın sert şutu golle sonuçlandı. (5-3)90+5'inci dakikada paslaşarak rakip kaleye giden Kayserispor, Melih'in golü ile skoru belirledi. (6-3)

Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayserispor düşme hattındaki rakibini 6-3 yendi.


Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3
Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3

Özgür Yankaya, Denizlispor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı         
18:41
9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu 9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu         
18:28
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı         
17:21
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Yunan'ı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Yunan'ı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı         
14:05
İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım         
13:27
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 19:45:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 6-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement