Hes Kablo Kayserisporlu Sapunaru'ya 2 maç ceza aldı - Son Dakika

Hes Kablo Kayserisporlu Sapunaru'ya 2 maç ceza aldı

22.10.2020 22:31
Hes Kablo Kayserisporlu Sapunaru'ya 2 maç ceza aldı, System.String[]

Süper Lig'de 5'inci hafta Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Cristian Sapunaru 2 maç ceza aldı.

Süper Lig'de 5'inci hafta Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Cristian Sapunaru 2 maç ceza aldı.

Hes Kablo Kayserispor'un deneyimli savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Demir Grup Sivasspor karşısında oynanan maçın 74'üncü dakikasında rakip takım futbolcusuna yaptığı faul sonrası kırmızı kart ile ihraç edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verildiğini duyurdu. PFDK tarafından yapılan açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor Kulübü sporcusu Cristian Sapunaru'nun, 17.10.2020 tarihinde oynanan Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.


- Kayseri
Hes Kablo Kayserisporlu Sapunaru'ya 2 maç ceza aldı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserisporlu Sapunaru'ya 2 maç ceza aldı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı Ronaldo'nun sevgilisi yaşadıkları tutkulu aşkı anlattı: Cristiano tam bir bomba Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok
Napoli, evinde AZ Alkmaar'a 1-0 mağlup oldu Napoli, evinde AZ Alkmaar'a 1-0 mağlup oldu         
22:28
Bayer Leverkusen, Nice'yi 6-2 mağlup etti Bayer Leverkusen, Nice'yi 6-2 mağlup etti         
21:54
Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor? Bakan Koca, işareti verdi Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor? Bakan Koca, işareti verdi         
21:27
İlkokul öğrencisinde korona çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı İlkokul öğrencisinde korona çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı         
20:45
İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı         
20:17
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 22:41:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hes Kablo Kayserisporlu Sapunaru'ya 2 maç ceza aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei