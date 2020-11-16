Hevük Kalesi keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

Hevük Kalesi keşfedilmeyi bekliyor

16.11.2020 10:55

Hevük Kalesi keşfedilmeyi bekliyor Sivas'ın Beştepe köyünde bulunan gizemli Hevük Kalesi, keşfedilmeyi bekliyor.

Hevük Kalesi keşfedilmeyi bekliyor

Sivas'ın Beştepe köyünde bulunan gizemli Hevük Kalesi, keşfedilmeyi bekliyor.

SİVAS - Sivas'ın Beştepe köyünde bulunan Hevük Kalesi, keşfedilmeyi bekliyor.

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından sit alanı ilan edilen Sivas kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Beştepe köyü, sınırları içerisinde bulunan Hevük Kalesi keşfedilmeyi bekliyor. Ertuğrul Gazi'nin Çarmagon Noyan'ı Boğa Öyüğü Savaşında kalenin ön kısmında yendiği rivayet edilirken kalenin Hititler ve Bizanslılar tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Hevük Kalesinde bulunan ve giriş kapısı dışardan gözükmeyen, basamaklardan oluşan tünelse vatandaşlarda merak uyandırıyor. Gizemini koruyan Hevük Kalesi'nin defineciler tarafından tahrip edilmesi ise bölge halkının tepkisini topluyor.

Beştepe köyünde yaşayan Ali Binici, kaleye definecilerin zarar verdiğini belirterek, " Hevük kalesi, Sivas merkeze bağlı, Beştepe ve Harmancık köyü sınırları içerisinde kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi bir yer. Milattan önce Hititlilerin 500- 600'lü yıllarda burayı kullandığı rivayet ediliyor. Milattan sonraysa Bizans sarnıcı olarak kullanıldığı tarihte yer alıyor. 1231 yılında Ertuğrul Gazi'nin Çarmagon Noyan'ı yendiği Boğa Öyüğü savaşının bu kalenin ön tarafında yapıldığı rivayet edilir. Buda bizim bu dönemde kullandığımız deyimlerle örtüşmekte. Köyümüzün yakınlarında boğa yokuşu diye bir yer var. Merdivenlerden aşağı 350 merdivenle iniliyor, 4 tane oda var. Büyüklerimizin bizlere anlattıkları geçmişte farklı kapıların olduğu yönündeydi ama bazı araştırmacılar gelip baktıklarında içeriye girenler oldu ve sadece boş bir odadan ibaret olduğu söyleniyor. 350 merdivenle aşağı iniliyor. Buranın farklı bir özelliğiyse giriş kapısının herhangi bir cepheden gözükmüyor olması. Güney'den, Doğu'dan, Batı'dan ve Kuzey'den gözükmeyen bir yer. Geçmişte sığınma noktası olarak mı, gözlemci noktası olarak mı kullanılıyordu bilemiyoruz. Burası tarihi bir yapı, korunması gerekiyor fakat defineci adı altındaki simsarlar burayı kazıp, dokuyu değiştiriyorlar. Biz çocukken merdivenler daha belirgin haldeydi, şimdi daha dolu bir hal almış. İçine taş atmışlar " dedi.

"İçeride ne olduğunu hepimiz merak ediyoruz"

Beştepe köyünde yaşayan Emre Eser, kalede bulunan tünelin sonunun vatandaşlar tarafından merak edildiğini belirterek, " Daha öncede Hevük kalesine gelmiştim ama bu kadar detaylı görmemiştim. Burası hep Ertuğrul Gazi'nin Çarmagon Noyan'ı yendiği kale olarak söylenilmiştir. Buraları gördüğünüz gibi tahrip ediyorlar. Bence burası turizme kazandırılmalı. İçeride ne olduğunu hepimiz merak ediyoruz. Aşağı iniş imkanı olsa keşke " dedi.

Hevük Kalesi keşfedilmeyi bekliyor
Hevük Kalesi keşfedilmeyi bekliyor
Hevük Kalesi keşfedilmeyi bekliyor
Hevük Kalesi keşfedilmeyi bekliyor

Ertuğrul Gazi, Hititler, Beştepe, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hevük Kalesi keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika


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