Heybeliada'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Heybeliada'da uyuşturucu operasyonu
7 saat önce
Heybeliada'da polis tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda valiz içine saklanmış şeffaf poşetler içinde Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
Heybeliada'da polis tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda valiz içine saklanmış şeffaf poşetler içinde Hint keneviri ele geçirildi.
Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Heybeliada'da bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Adrese gerçekleşen operasyonda, bir valizin içine saklanmış şeffaf poşetlerde 29,3 gram Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.M. ve M.B. emniyete götürüldü. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Son Dakika İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı Burdur Belediye Başkanı, sigarayı bırakan personele çeyrek altın verecek Irak'ta tehlikeli gerginlik! Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Parası için öldürüp testereyle parçalamış