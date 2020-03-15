Heyelan nedeniyle çöken Güney Şelalesi, yeniden çağlıyor - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle çöken Güney Şelalesi, yeniden çağlıyor

20 dakika önce

Heyelan nedeniyle çöken Güney Şelalesi, yeniden çağlıyorDENİZLİ'nin Güney ilçesinde, meydana gelen heyelanın ardından zarar gören ve yapılan restorasyonla ayağa kaldırılan Güney Şelalesi, yoğun ilgi görüyor.

Heyelan nedeniyle çöken Güney Şelalesi, yeniden çağlıyor

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, meydana gelen heyelanın ardından zarar gören ve yapılan restorasyonla ayağa kaldırılan Güney Şelalesi, yoğun ilgi görüyor.

Güney ilçesinde, kent merkezine 70 kilometre mesafede yer alan, 1'inci derecede doğal SİT alanında bulunan ve Cindere Dağı yamaçlarından gelen sularla beslenen Güney Şelalesi, 2013 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle çöktü. Heyelanda, şelale büyük ölçüde zarar gördü. Sularını Büyük Menderes Nehri'ne gönderen şelale, 1 yıl sonra yapılan restorasyon çalışmasıyla tekrar çağladı. Yaklaşık 5 yıldır yeniden çağlayan Güney Şelalesi, manzarasıyla ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Bölgeye gelen ziyaretçilerin çoğu, şelalenin fotoğrafını çekmeden buradan ayrılmıyor. Ayrıca ziyaretçiler, bölgede piknik ve yürüyüş yapıyor. Şelalenin yanı sıra hemen karşısındaki Cindere Barajı da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Suyunun kireçli olması nedeniyle yatağında kalker basamakların oluştuğu şelale, kadife görünümlü yosunlar ve süzülen sularıyla resim tablosunu andırıyor.

HAYRAN KALDILAR

Ziyaretçilerden Seda Aydın Fidan, şelaleyi çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel bir yer. Doğası bir harika. Manzarasına hayran kaldım. Burada çok eğlendim, güzel bir gün geçirdim. Herkesin burayı görmesi gerekiyor" diye konuştu.

Güney Şelalesi'ne ilk kez geldiğini ifade eden Sultan Göksu ise, "Çok şelale gördüm. Ancak burası beni oldukça etkiledi. Gizli kalmış bir yer olduğunu düşünüyorum. Suyu manzarası çok etkileyici. Tesisler geliştirilip aktiviteler artırılırsa, çok ziyaretçi alacağını düşünüyorum" dedi.

Heyelan nedeniyle çöken Güney Şelalesi, yeniden çağlıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:21 Kaynak: DHA
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