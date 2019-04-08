Heyelan Nedeniyle Kapanan Grup Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
2 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu kapanan 17 köye ulaşımın sağlandığı Derince grup yolu, 8 saatlik çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Batman
'ın Sason
ilçesinde heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu kapanan 17 köye ulaşımın sağlandığı Derince
grup yolu, 8 saatlik çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Sağanak yağışlar nedeniyle toprakların yumuşaması sonucunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları, 17 köyün ulaşımının sağlandığı Derince grup köy yolunu ulaşıma kapattı. Köylülerin durumu İlçe Kaymakamlığına bildirmesinin ardından grup köy yolunda çalışma başlatan İlçe Özel İdare ekipleri, 8 saatlik çalışmanın ardından grup köy yolunu tekrar ulaşıma açtı. - BATMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:46 Kaynak: İHA
Batman'daki Aşiret Düğününde, Geline 1 Kilo Altın Takıldı
Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi
Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti
Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!