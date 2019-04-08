Son Dakika Haberleri: Heyelan Nedeniyle Kapanan Grup Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Heyelan Nedeniyle Kapanan Grup Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

2 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu kapanan 17 köye ulaşımın sağlandığı Derince grup yolu, 8 saatlik çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Heyelan Nedeniyle Kapanan Grup Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu kapanan 17 köye ulaşımın sağlandığı Derince grup yolu, 8 saatlik çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Sağanak yağışlar nedeniyle toprakların yumuşaması sonucunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları, 17 köyün ulaşımının sağlandığı Derince grup köy yolunu ulaşıma kapattı. Köylülerin durumu İlçe Kaymakamlığına bildirmesinin ardından grup köy yolunda çalışma başlatan İlçe Özel İdare ekipleri, 8 saatlik çalışmanın ardından grup köy yolunu tekrar ulaşıma açtı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:46 Kaynak: İHA

Sason, Batman, Derince, Güncel
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