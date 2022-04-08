Heyelanın kapattığı yol 7 gündür ulaşıma açılamadı - Son Dakika
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Heyelanın kapattığı yol 7 gündür ulaşıma açılamadı

08.04.2022 14:27
Heyelanın kapattığı yol 7 gündür ulaşıma açılamadı

Kastamonu-Çatalzeytin karayolu heyelan sebebiyle kapandı.

Kastamonu- Çatalzeytin karayolu heyelan sebebiyle kapandı. Yolun ulaşılması için başlatılan çalışmalar 7 gündür devam diyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor. Kastamonu ile Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun 71. kilometresindeki Didi Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolun açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Karayolları 152. İnebolu Şube Şefliğinin koordinesinde, kapanan kara yolunun yeniden trafiğe açılması için temizleme çalışması aralıksız devam ediyor. Çalışmalar 7'inci gününe gelmesine rağmen Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma halen açılamadı.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İbrahim Şahin Demir/İHA)

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Çatalzeytin, Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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