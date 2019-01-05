Hiçbir Gencimizi Hiçbir Şebekenin Ağına Teslim Etme Hakkımız Yok"

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Genç Girişimcilerin Yaptığı Ticari Masaüstü Cep Telefonu Şarjına Almanya ve Amerika'dan Talep Yağıyor

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek