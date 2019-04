Hiçbir Vatandaşımızın İncinmesini İstemiyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimiyle ilgili sonuç ne olursa olsun hiçbir vatandaşın incinmesini istemediklerini bildirdi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Seçim sonuçlarına ilişkin itiraz sürecinin başka partiye oy vermiş vatandaşların heba olmuş oylarının da ortaya çıkmasını sağladığına işaret eden Çelik, "Hiçbir oy feda olmasın. Kime verilmiş olursa olsun, her oy o oyu atan kişinin iradesi çerçevesinde sonuca yansısın istiyoruz. Mücadelemiz bununla ilgilidir." diye konuştu.



AK Parti geleneğinde açık oy gizli tasnif gibi bir tutumun hiçbir zaman olmadığının altını çizen Çelik, "Biz her zaman demokratik süreçlerin şeffaflığından yana olduk. Her zaman da şeffaf yapılmış seçimler sonucunda hak edilmiş zaferlere imza attık. Açık oy gizli tasnif gibi bir geleneğimiz olmadığı gibi, açık oy gizli tasnif geleneğinin CHP'nin siyasi hayatının büyük bölümünü dolduran bir gelenek olduğu herkes tarafından biliniyor. Bizim siyasi süreçlerle olan ilişkimiz şeffaflık üzerine kuruludur. Bu tip şeffaf olmayan süreçler, bize bu eleştiriyi yönelten CHP'nin geleneğinin çok önemli bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Muhalefetin eleştirilerini ifade ederken dikkatli bir üslup kullanması gerektiğinin altını çizen Çelik, "Kendi tarihleriyle önce yüzleşmeleri gerekir. Kendi tarihlerinde olan bir şeyi AK Parti'nin tarihinde varmış gibi göstermeleri de büyük bir manipülasyondur. Seçilmiş iradeye karşı tutum alan, muhtıralara destek veren, yargı vesayetine destek veren, askeri vesayete destek veren gelenek CHP'ye aittir. Bizim geleneğimize ait değildir." diye konuştu.



AK Parti'nin hak edilmiş zaferlere imza attığına işaret eden Çelik, "Hak edilmemiş zaferlerle, yargı ya da askeri vesayetle milletin iradesini çalarak, Türkiye'nin yönetiminde çeşitli dönemlerde rol oynayanların hangi geleneğe ait olduğu herkes tarafından bilinmektedir." ifadelerini kullandı.



Şeffaflıktan yana olduklarını dile getiren Çelik, "Sürecin patronu YSK'dır. Hukuk işlemektedir. Hukuki prensiplere bağlılıkla bu işi yürütmekteyiz. YSK'nın itibarını korumak hepimizin vazifesidir. YSK nihai sonucu yayınladığında da hepimiz buna saygı duyacağız." dedi.



Bazı yerlerde seçim sonuçlarıyla ilgili gerginlikler duyduklarına değinen Çelik, bu hukuki ve demokratik sürecin işlemesi konusunda bütün vatandaşların müsterih olmalarını, bu meseleyi partiler arası bir kavga gibi görmemelerini istedi.



Vatandaşlar arasında bir husumet oluşmasını istemediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:



"Bu partiler arası bir kavga değil, milletimizin iradesinin tam olarak tecelli etmesi mücadelesidir. Siyasi geleneklere uygundur. Hukuki prensiplere uygun şekilde yapılmaktadır. Bütün milletimiz sonuçta her oyun hak ettiği yolu bulması yoluyla kazanmış olacaktır."



-"Her vatandaşın oyu da kendi yerini bulacak"



AK Parti'nin hiçbir oyunun zayi olmamasını ve yerini bulmasını sağlayacaklarına değinen Çelik, bu süreç içerisinde hangi partiye verilmiş olursa olsun her vatandaşın oyunun da kendi yerini bulacağını söyledi.



Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sakın ola ki hiçbir vatandaşımız bir kavganın tarafı olmasın. Böyle bir şey en büyük incitici unsur olur. Hepimiz, herkes demokrasinin tarafındayız ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin tarafındayız. Yürüttüğümüz mücadele de bu prensibe bağlılığımızın neticesi olarak ortaya çıkmış bir mücadeledir. Sonuç ne olursa olsun, hiçbir vatandaşımızın incinmesini istemiyoruz."



Çelik, demokrasinin her hal ve şart altında milletin kazandığı bir rejim olmasının demokrasiye bağlılıklarının en büyük sebeplerinden birini oluşturduğunu vurguladı.



Oyların sandığa tam yansımasıyla ilgili yürüttükleri mücadelenin de bu şekilde görülmesi gerektiğini belirten Çelik, sonuç olarak milletin, demokrasinin kazanacağını dile getirdi.



"AK Parti geleneği 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' geleneğine bağlılık ve bu bağlılık neticesinde ödenmiş bedellerle dolu bir gelenektir" diyen Çelik, "(Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama millet bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır) geleneği bizden uzak bir gelenektir, karşımızda bir gelenektir ve bu siyasi mücadelemizin var olma sebeplerinden bir tanesidir." diye konuştu.



Sivil siyasetin, demokrasinin güçlenmesi için bu oligarşik siyasetle mücadele ettiklerini anlatan Çelik, şunları söyledi:



"Tek parti rejiminin kalıntıları, hiziplerin hakimiyeti, oligarşik grupların hakimiyeti, herhangi bir grup egemenliğinin ortaya çıkması gibi durumlar her zaman için karşı olduğumuz durumlardır. Bunların hangi gelenek tarafından üretildiğini ve imza atıldığını da biliyorsunuz. Milletimiz ne derse o olur. Türkiye'nin sahibi millettir. Sandık yoluyla gelir, 'Türkiye'yi şunlar, şu şekilde yönetsin' der. Hepimiz de talimatı alırız, 'başımızın üstünde yeri var' deriz. Milletimizin talimatlarını yerine getirmek için gayret sarfederiz. Dolayısıyla bütün partiler sandık seçim tutanaklarına, sayım döküm çizelgelerine baksınlar. Milletin talimatını doğru anlayalım. Milletimizin talimatının tam olarak tecelli etmesi için uğraşalım. Süreci akamete uğratmaya çalışmayalım."



Hukuka uygun, sürece ve sonuca saygıyla yönetilmesi gereken bir süreç yaşandığı bilgisini veren Çelik, "Hakkımızı aranmasının engellenmesi girişimlerine tabii ki müsaade etmeyeceğiz. Oyların tam olarak tecelli etmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)

