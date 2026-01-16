Hidayet Baydilli, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Hidayet Baydilli, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Hidayet Baydilli, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
16.01.2026 15:18
SGK İzmir Müdürü Baydilli, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında fotoğraflar seçti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir Müdürü Hidayet Baydilli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Baydilli, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ile "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Baydilli, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" isimli karelerini tercih etti.

Hidayet Baydilli, fotoğraflar arasında tercih yaparken zorlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hidayet Baydilli, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hidayet Baydilli, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
