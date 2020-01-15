Hidayet Türkoğlu: Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu: Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum - Son Dakika Spor

Hidayet Türkoğlu: Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ankara'da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hidayet Türkoğlu: Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ankara'da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalıştayın çok büyük katkıları olacağına inandığını dile getiren Türkoğlu, "Bu anlamda Sayın Bakanımız ve tüm ekibini kutluyorum. Her kulübümüzün her federasyonumuzun farklı beklentileri var. Biz de Basketbol Federasyonu olarak kendi istek ve beklentilerimizi başta Sayın Bakanımıza ve daha sonra ekip arkadaşlarıyla paylaştık. Umuyorum ki çalıştay sona erdiği zaman bu konumlarda olan federasyon başkanları olarak, daha sonra kulüpler olarak verilecek olan kararlar Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

"GAYET SAĞLAM BİR FEDERASYONUZ"

Federasyon başkanlarının farklı istek ve talepleri olduğunu dile getiren Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Biz basketbol federasyonu olarak şu an kendi ayaklarımız üstünde duran gayet sağlam bir federasyonuz. Bu anlamda tecrübelerimizi onlarla da, bu işi nasıl yaptığımızı onlarla paylaşmak istediğimizi her fırsatta dile getirdik. Bu tip çalıştayları sayın Cumhurbaşkanımızda çok yakından takip ediyor. Kendileri zaten eski bir sporcu ve spora ne kadar değer verdiğini hepimiz biliyoruz. İnanıyorum ki bu çalıştay sürecinde inşallah bir spor politikasına dönüşür ve Türk sporuna çok önemli şeyler katar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları


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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:41 Kaynak: DHA
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