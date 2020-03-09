"Highlight" ve "Only Art" sergileri Nişart Galeri'de sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Highlight' ve 'Only Art' sergileri Nişart Galeri'de sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Highlight" ve "Only Art" sergileri Nişart Galeri'de sanatseverlerle buluştu

7 saat önce

Aralarında ressam Devrim Erbil, Karl Talip Kara, Ergin İnan ve Kübra Ünsaç'ın eserlerinin bulunduğu "Highlight" adlı karma resim sergisi ile sanatçı Müberra Yılmaz'ın heykel ve tuvallerinden oluşan "Only Art" adlı solo sergi, Nişart Galeri'de ziyarete açıldı.

Aralarında ressam Devrim Erbil, Karl Talip Kara, Ergin İnan ve Kübra Ünsaç'ın eserlerinin bulunduğu "Highlight" adlı karma resim sergisi ile sanatçı Müberra Yılmaz'ın heykel ve tuvallerinden oluşan "Only Art" adlı solo sergi, Nişart Galeri'de ziyarete açıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan galeri sahibi Nihat Tokat, Nişart'ı 28 yıl önce Türk sanatlarını ve sanatçılarını yurt dışında tanıtmak amacıyla kurduklarını söyledi.

Tokat, galeri olarak aynı zamanda yetenekli genç sanatçı adaylarını da ortaya çıkarmak istediklerine işaret ederek, "Gündemdeki sanatçılarımızı da sanatseverlerle buluşturma misyonu taşıyan bir galeriyiz. Avrupa'da da tanınıyoruz. Her ay galerimizin uhdesinde yer alan bir grup sanatçımızı yurt dışındaki sergilere götürüyoruz." dedi.

Yurt dışında Berlin, Barcelona ve Londra gibi birçok şehirde sergi açtıklarını dile getiren Tokat, galeri bünyesinde 600'e yakın sanatçıyla çalışmalar yaptıklarını aktardı.

"Highlight" sergisinde 35 sanatçının yaklaşık 60 eserinin yer aldığını belirten Tokat, "Sergide farklı tekniklerde, klasik ve çağdaş resimler var. Postmodern tarzı eserlerin yanı sıra soyut ve figüratif işler ile iki Atatürk portresi sanatseverlerle buluşuyor." diye konuştu.

Heykeltıraş ve ressam Müberra Yılmaz ise "Only Art" adlı sergisindeki eserlere ilişkin, yağlı boya çalışmalarının yanı sıra polyester heykel boyamaları yaptığını anlattı.

Yılmaz, sergide 11 tablo ve 35 heykelinin ilk kez sanatseverlerle buluştuğunu kaydederek, eline aldığı her eseri duygularını bırakarak tasarladığını ifade etti.

Her iki sergi de 18 Mart'a kadar gezilebilecek.

Ressam, Only, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:40 Kaynak: AA
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