Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özdemirci, Academy 1418 öğrencilerine girişimcilik dünyasında kendi başrollerinde oynamalarını tavsiye etti.

Academy 1418 Kampüsünde öğrencilerle bir araya gelen Doç. Dr. Özdemirci, dünyada ve ülkemizde girişimcilik, başarı ve iş yönetimlerini etkileyici örnekler üzerinden anlattı. Ülkemizde üniversitelerde girişimciden ziyade beyaz yakalı yönetici yetiştirildiğini ifade eden Doç. Dr. Özdemirci, 'Bir girişimci kendi hikâyesini yazmazsa, başkasının hikâyesinde rol alır. Hikâyenizin senaryosunu kendiniz yazın' dedi.

'GİRİŞİMCİLİK RİSK ALMAKTIR'

Girişimci ile yönetici arasındaki en büyük farkın risk almak olduğunu belirten Doç. Dr. Özdemirci, 'Girişimcilik risk almaktır. Riskin sonunda hayallerinizi gerçekleştirme ihtimaliniz vardır' dedi. Günümüzde düşük bütçeli, dâhiyane işlerin yapıldığı start-up dünyasının revaçta olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özdemirci, 'Şuan sahip olduğunuz bilgiyi zaman içinde güncellemezseniz 10 yıl sonra çöp olur. En iyi yaptığınız işi bile yenilemezseniz, bir süre sonra değerini kaybeder' diye konuştu.

EN BAŞARILI DÖNEM 30-40 YAŞ ARASI

Dünyada en çok mesai yapan ülke olduğumuzu açıklayan Doç. Dr. Özdemirci, ne kadar çok çalışırsak verimliliğimizin o kadar düştüğünü vurgulayarak; 20 yıl sonra bu kadar fazla çalışma saatlerinin de olmayacağını söyledi. Eğitim ile girişimcilik ilişkisine de değinen Doç. Dr. Özdemirci, eğitim seviyesi yükseldikçe cesaretimizi kaybettiğimizi ve emeğimizin karşılığını okuduğumuz meslekte aradığımızı dile getirdi. Yaş ile girişimcilik arasında ters bir orantı olduğuna da dikkat çeken Doç. Dr. Özdemirci, en başarılı girişimlerin 30-40 yaş arasında yapılanlar olduğunu belirtti.

Öğrencilerin büyük bir keyifle dinlediği sunumun sonunda Academy 1418 Müdürü Hakan İdin, Doç. Dr. Ata Özdemirci'yi harika paylaşımları için teşekkür ederek plaket takdim etti.