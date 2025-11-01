Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

01.11.2025 13:00
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında yaşamını yitirdi. Siyah-beyazlı kulüp, yayımladığı taziye mesajında Çapanoğlu'nun kulübe yaptığı katkıların daima saygıyla anılacağını belirtti.

Beşiktaş eski futbolcusu U17 Akademi Teknik Sorumlusu ve Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Çapanoğlu'nun vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "U17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

