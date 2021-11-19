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Hilal Trans, Goodyear'ın filolar için yeni çözümünü tercih etti - Son Dakika

Hilal Trans, Goodyear'ın filolar için yeni çözümünü tercih etti

19.11.2021 14:46
Hilal Trans, Goodyear'ın filolar için yeni çözümünü tercih etti

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, lojistik firması Hilal Trans'ın tercihi oldu.

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, lojistik firması Hilal Trans'ın tercihi oldu.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, 1992 yılında uluslararası kara yolu taşımacılığı üzerine faaliyetlerine başlayan ve kurulduğu günden bu yana mükemmeliyetçilik anlayışı ile Orta Avrupa, Baltık ve Balkan ülkeleri sahasında sürekli hizmet veren Hilal Trans, en kapsamlı TİO ve L2 taşımacılık yetki belgeleriyle ve halihazırda 1.000 araçlık filosuyla faaliyet gösteriyor.

Goodyear ve Hilal Trans arasındaki anlaşma ile Türkiye'de bir ilke de imza atılmış olacak. Anlaşma kapsamında, Goodyear'ın DOR (Drive Over Reader) sistemi de Hilal Trans filosunun tesislerine kurulacak. Bu sistem ile filonun tüm lastik operasyonları dijital olarak yürütülürken, lastik diş derinlikleri, lastik basınçları dijital olarak görüntülenerek raporlanacak.

Goodyear, bu teknoloji ile sağladığı düşük kilometre maliyeti sayesinde sektördeki lojistik firmaları için yoğun talep görecek bir konsepti ilk kez Türkiye pazarına sunmuş olacak. Goodyear'ın filo lastik operasyon verimliliğini ölçmek ve değerlendirmek için kullandığı özel yazılım, profesyonel ekip ve filo yönetimdeki uzun süreli deneyimi ile Hilal Trans'ın ana hizmet sağlayıcısı olacak.

İmzalanan sözleşme kapsamında Hilal Trans, 2025 yılına kadar lastik alımını Goodyear'dan gerçekleştirirken, Goodyear tarafından sunulacak tüm filo hizmetlerinden de yararlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hilal Trans Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Hilal Trans olarak, 1.000 araçlık filoları, günlük 10 bin ton taşıma kapasiteleriyle sektörün önemli firmalarından biri olduklarını belirterek, "Filomuzun kompleks lojistik faaliyetinin sorunsuz yönetilebilmesi için araçlarımızda kullandığımız lastikler en önemli unsurlardan biri. Bu bağlamda Goodyear'ı tercih ettik. Önümüzdeki dönemde Goodyear'ın akıllı filo çözümlerinden ve sunmuş olduğu Drive Over Reader sisteminin sunduğu pratik çözümlerden faydalanmaya başlayacağız. İlerleyen süreçte Goodyear ile iş birliğimizin daha da pekişeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Direktörü Temel Doğanay ise, "Alanında öncü Hilal Trans'ın, Goodyear lastiklerini tercihinden dolayı büyük gurur duyuyoruz. Goodyear ve Hilal Trans arasındaki bu güzel projenin uzun yıllar sürecek bir iş birliğine dönüşeceğini ve bu sinerjinin çalışmalarımıza daha yüksek performans ve verimlilik olarak yansıyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Avrupa, Goodyear, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hilal Trans, Goodyear'ın filolar için yeni çözümünü tercih etti - Son Dakika


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