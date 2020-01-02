Hillary Clinton, Kuzey İrlanda üniversitesine fahri rektör oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hillary Clinton, Kuzey İrlanda üniversitesine fahri rektör oldu - Son Dakika

Hillary Clinton, Kuzey İrlanda üniversitesine fahri rektör oldu

6 saat önce

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kuzey İrlanda'nın Queen's Üniversitesine fahri rektör olarak atandı.

Hillary Clinton, Kuzey İrlanda üniversitesine fahri rektör oldu, System.String[]

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kuzey İrlanda'nın Queen's Üniversitesine fahri rektör olarak atandı.

Belfast'taki üniversitenin 11'inci fahri rektörü olan Clinton, aynı zamanda bu unvanı alan ilk kadın da oldu.

Clinton'ın 5 yıl sürecek görevi daha ziyade törensel nitelik taşıyor.

Üniversitenin mezuniyet törenlerinde bulunan fahri rektör, kuruluşun dünya çapında büyükelçisi rolünü de üstleniyor.

Clinton aynı üniversiteden önceki yıl fahri doktora da almıştı.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi olarak Kuzey İrlanda'yı 1995'te ziyaret etmişti. Bill Clinton, ülkeyi görevdeyken ziyaret eden ilk ABD Başkanı olurken Hillary Clinton da ilk first lady olmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Clinton Kuzey İrlanda'daki barış sürecinde İngiltere üzerinde kurduğu baskıyla kilit rol oynamış, adaya görece barışı getiren 1998 tarihli Hayırlı Cuma Anlaşması'nın arkasındaki isimlerden biri olmuştu.

Ayrılıkçı Sinn Fein partisinin lideri Gerry Adams'a ABD vizesi veren Clinton, 1995'teki Kuzey İrlanda ziyareti sırasında da Adams ile el sıkışmıştı.

Hillary Clinton 2009-2013 yıllarında Barcak Obama yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Hillary Clinton, Kuzey İrlanda, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuzey Kore lideri, yakında yeni stratejik silahlarını tanıtacaklarını duyurdu
23 dolarlık hesap için 2020 dolar bahşiş verdiler Tyler Boyd, Ankaragücü'ne gidiyor ABD Savunma Bakanı Esper'den İran'a tehdit: "Oyun değişti gereken ne ise yapacağız"

Son Dakika Haberleri
21:50 Siirt'te kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
21:48 Abu Dabi Veliaht Prensi'nden Pakistan'a ziyaret - Son Dakika
21:48 Interpol eski Nissan yöneticisi için kırmızı bülten çıkardı - Son Dakika
21:46 Konak'ta gökdelen tartışması sürüyor - Son Dakika
21:43 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika
20:11 Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 21:52:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hillary Clinton, Kuzey İrlanda üniversitesine fahri rektör oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]