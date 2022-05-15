Hindistan'a göre, ABD, Yeni Delhi'nin Rusya-Ukrayna politikalarından rahatsız değil - Son Dakika
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Hindistan'a göre, ABD, Yeni Delhi'nin Rusya-Ukrayna politikalarından rahatsız değil

15.05.2022 22:43
Hindistan'a göre, ABD, Yeni Delhi'nin Rusya-Ukrayna politikalarından rahatsız değil

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ABD'nin, Hindistan'ın Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki "kazan-kazan" yaklaşımından rahatsız olmadığını söyledi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ABD'nin, Hindistan'ın Rusya- Ukrayna savaşı konusundaki "kazan-kazan" yaklaşımından rahatsız olmadığını söyledi.

Hint basınındaki haberlere göre, Singh, Uttar Pradeş eyaletindeki Lucknow kentinde bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesinin, herkesle iyi ilişkiler kurmak istediği için "kazan-kazan" yaklaşımına sahip olduğunu belirtti.

Singh, Washington'da nisanda düzenlenen "2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı" kapsamında yapılan görüşmelerde, ABD'nin, Hindistan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "kazan-kazan" yaklaşımına karşı çıkmadığını kaydetti.

Hindistan'ın, Ukrayna savaşına ilişkin bir duruş sergilediğini ve ABD'nin Rusya'ya karşı tutumunun her zaman açık olduğunu vurgulayan Singh, "Dünyanın birçok ülkesi, Hindistan'ın ve Başbakan (Narendra) Modi'nin savaşa yaklaşımını takdir etti." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh, 12 Nisan'da "2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı" kapsamında Washington'da bir araya gelmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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