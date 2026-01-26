Hindistan Cumhuriyet Günü Ankara'da Kutlandı

(ANKARA) - Hindistan'ın 77'inci Cumhuriyet Günü, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh K. Pardeshi'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla Ankara'da kutlandı.

Resepsiyonda konuşan Pardeshi, Hindistan'ın 1950 yılında anayasasını kabul ederek sömürge geçmişinden egemen ve demokratik bir cumhuriyete geçişini tamamladığını belirterek, ülkesinin bugün 1,4 milyar nüfusuyla dünyanın en büyük ve başarılı demokrasilerinden biri olduğunu söyledi.

Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasının ardından demokratik değerler temelinde istikrarlı bir gelişim süreci izlediğini ifade eden Pardeshi, ülkesinin bugün dünyanın dördüncü büyük ekonomisi haline geldiğini ve küresel büyümenin önemli itici güçlerinden biri olduğunu kaydetti.

Bu başarıların yalnızca ulusal kazanımlar olmadığını vurgulayan Pardeshi, Hindistan'ın küresel meselelerde sorumlu bir paydaş olarak hareket ettiğini, devletler arası iş birliği, çok taraflılık ve ortak refah ilkelerine bağlı kaldığını söyledi.

Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkilerin tarihsel derinliğine de değinen Pardeshi, Türk ve Hint toplumları arasındaki temasların yaklaşık 2 bin yıl öncesine uzandığını söyledi. Osmanlı sultanları ile Hindistan'daki Bahmani kralları arasındaki ilk diplomatik temasların 1481-1482 yıllarında gerçekleştiğini aktaran Pardeshi, Osmanlı'nın 16. yüzyılda hilafeti üstlenmesinin iki ülke ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdığını ifade etti.

Pardeshi, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı sırasında Hindistan'da başlatılan Hilafet Hareketi'nin iki halk arasındaki dayanışmanın önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, Mahatma Gandhi'nin de destek verdiği bu sürecin Hindistan kamuoyunun Türkiye'ye verdiği desteği yansıttığını söyledi.

Ankara'daki bir otelde düzenlenen etkinliğe Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Resepsiyonda ayrıca Hint dansları ve geleneksel müzik performansları sergilendi.