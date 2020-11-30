Hindistan'da ana muhalefet partisinden hükümete "çiftçilerin sorunlarına çözüm bulun" çağrısı - Son Dakika

Hindistan'da ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC), hükümetin çiftçilerin sorunlarına çözüm bulunması konusunda çaba sarf etmesi gerektiğini bildirdi.

Hindistan Ulusal Kongresinin Karar Verme Komitesi Sözcüsü Rajeev Gowda, Twitter hesabından, hükümetin "çiftçilere yönelik saygısız yaklaşımına son vermesi" çağrısında bulunarak, çiftçilerin sorunlarına çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Gowda, paylaşımında "Çiftçilerimizi desteklemeliyiz." ifadesini kullandı.

Hindistan'da yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, bugün de gösterilerini sürdürdü.

Yeni Delhi'de protestolar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çiftçiler, hükümetin teklifini reddetmişti

Ülkede yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, hükümetin "bloke ettikleri otoyollardan çekilmeleri durumunda kendileriyle masaya oturacağı" yönündeki teklifini reddetmişti.

Başbakan Narendra Modi, tarım kanunlarına ilişkin, "Bu reformlar, sadece çiftçilerimizin zincirlerini kırmakla kalmadı onlara yeni hak ve fırsatlar da getirdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yeni yasaları protesto için Pencap ve Haryana'daki kara yollarında 2 aydır oturma eylemleri düzenleyen çiftçiler, ilgili yasaların kazançlarını azaltacağından ve aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından endişe ediyor.

Yeni tarım yasaları

Hindistan'da tarım sektörüne serbestlik getiren 2 yasal düzenleme, parlamentonun üst kanadı Eyaletler Konseyince (Rajya Sabha) 20 Eylül'de onaylanarak yürürlüğe girmişti.

"Çiftçilerin Ürün Satış ve Ticaretinin Teşvik Edilmesi ve Kolaylaştırılması Yasası", "Çiftçileri Koruma ve Güçlendirmeye Yönelik Fiyat Güvenceli Tarım Hizmetleri Yasası" olarak adlandırılan düzenlemeler, "devlet kontrolündeki tarım piyasasındaki destekleme fiyatı uygulamasını sonlandırarak çiftçilere zarar vereceği" gerekçesiyle eleştirilere yol açmıştı.

İlk yasa, çiftçilere ürünlerini bölgesel toptancı pazarları dışında alıcılara doğrudan satma olanağı sağlarken, ikinci yasa üretici birliklerini asgari ürün fiyatlarını belirleme konusunda yetkilendiriyor.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yarısından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.