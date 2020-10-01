Hindistan'da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı - Son Dakika
BBC

Hindistan'da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı

Hindistan'da kast sisteminin dışında ve altında kabul edilen Dalit topluluğundan iki kadının, aynı gün içerisinde toplu tecavüze uğraması ve hayatını kaybetmesi, ülkede infiale neden oldu.

Hindistan'da 22 yaşındaki bir kadının ailesi, kadının tecavüz sonucu yaralandığını ve hastane yolunda hayatını kaybettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polisler, iki kişinin cinayet ve tecavüz şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

İkinci olay ise ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde aynı Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının, toplu tecavüze uğramasının ardından Salı günü hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olaylar, son kurbanın hayatını kaybetmesinin ardından Perşembe günü sosyal medyadaki tepkiyle birlikte duyuldu.

HASTANEYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadının annesi BBC'ye yaptığı açıklamada, kızının Salı günü sabah saatlerinde okul başvurusu için evden çıktığını ancak akşam saatlerinde eve gelmeyince endişelenmeye başladıklarını anlattı. Kadın, kızının eve dönerken Balrampur bölgesinde 3-4 kişi tarafından bir aracın içine çekildiğini ve burada tecavüze uğradığını öne sürdü.

Kızının eve geldiğinde çok zayıf göründüğünü söyleyen anne, "Kızım konuşamıyordu, ayağa kalkamıyordu. Ona ne olduğunu sorduğumuzda cevap veremedi'' dedi. On dakika sonra genç kadın, karnında bir yanma hissettiğini söyleyince ailesi tarafından hastaneye kaldırılırken, hastane yolunda hayatını kaybetti.

İKİNCİ VAKA OLAYLARI ATEŞLEDİ

19 yaşındaki diğer kadın da eyaletin Hathras bölgesinde kendisinden üst kasta mensup dört kişinin toplu tecavüze uğramıştı. Kadın, 2 hafta hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra Salı günü hayatını kaybetmişti. Son olay da bir önceki gibi sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu. Twitter'da aralarında siyasetçilerin de olduğu binlerce kişi olayı kınadı ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Şu an muhalefette olan, eyaletin eski siyasi lideri Akhilesh Yadav iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetini hedef aldı. Yadav, "Hathras'tan sonra Balrampur'da başka bir kızımız toplu tecavüze ve merhametsizliğe uğradı" dedi ve hükümete olayla ilgili harekete geçme çağrısı yaptı. Perşembe günü aileyle bir araya gelmek isteyen muhalif Hindistan Ulusal Kongresi'nden Priyanka ve Rahul Gandhi, araçları polis tarafından durdurulunca bölgeye yürüyerek gitti. Polisin bölgedeki bir yerel parti mensuplarının etraflarını sardığı ve gözaltına aldığını gösteren görüntüler de ortaya çıktı. Eyaletin Hathras bölgesinde ve başkent Yeni Delhi'de de protestolar meydana geldi.

2012 YILINDA DA YAŞANMIŞTI

2012'de bir öğrencinin otobüste toplu tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybetmesi, ülkede dikkatlerin tecavüz ve diğer cinsel suçlara odaklanmasına neden olmuştu. Tecavüze uğradıktan sonra demir çubuklarla dövülen ve hareket halindeki otobüsten atılan kadının ölümü ülkede büyük öfke yaratmış, hükümet protestoların ardından cinsel suçlara cezaları artırmıştı.

DALİTLER KİMLERDİR?

Hindistan'da sayıları 200 milyon civarında olduğu tahmin edilen Dalitler (eski adıyla 'Dokunulmazlar'), Hindu kast hiyerarşisinin de altında ve toplumun en hor görülen kesimini oluşturuyor. Yasalarla korunmalarına karşın, Dalitler günlük yaşamda ayrımcılığa uğruyor.

Hindistan'da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:27

Son Dakika Dünya Hindistan'da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR (6)
  • ALCİBİATES: KENDİ ÜLKEMİZE BAKALIM,HERGÜN ÖLDÜRÜLEN YADA TACİZE UĞRAYAN KADINLARI VE ÇOCUKLARI. GERİ KALMIŞLIĞIN ,CAHİLLİĞİN VE KİTLELERİ YÖNETEBİLMEK İÇİN KOYUNA ÇEVRİLMİŞ SÜRÜ İŞTE BÖYLE OLUYOR. Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
  • yamyamistan: kast ne olm bu devirde, hıyar mısınız, demokrasi diye birşey var gerçi kıymetini bilen yok da. adamların sınıfı dokunulmazlar ama topluca dokunmuşlar kendi ilkel kurallarına bile uymuyorlar. Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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