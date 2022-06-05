Hindistan'da Dünya Çevre Günü - Son Dakika
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Hindistan'da Dünya Çevre Günü

05.06.2022 15:27
Hindistan'da Dünya Çevre Günü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çöp yığınından detaylar YENİ DELHİ - Dünya Çevre Günü'nde çöp toplayıcılar, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinin eteklerinde bulunan Bhalswa çöp sahasında çıkan yangından sonra, geri dönüştürülebilir malzemeler toplarken görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çöp yığınından detaylar YENİ DELHİ - Dünya Çevre Günü'nde çöp toplayıcılar, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinin eteklerinde bulunan Bhalswa çöp sahasında çıkan yangından sonra, geri dönüştürülebilir malzemeler toplarken görüntülendi.

Başkent bu yıl rekor kıran bir sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor.

Günlük 2.300 tondan fazla çöp ayrıştırılmadan çöp sahasına atılıyor ve bu da yanıcı metan gazının oluşmasına neden oluyor.

Uzmanlara göre bu gaz, yüksek sıcaklıkların yanı sıra yangının oluşmasında bir faktör olabiliyor. Düzenli yangın olayları, yakınlardaki bölgelerde zehirli bir atmosferin oluşmasına ve dolayısıyla yerel halk arasında nefes alma sorunlarına neden oluyor.

Hindistan'da Dünya Çevre Günü
Hindistan'da Dünya Çevre Günü
Hindistan'da Dünya Çevre Günü
Hindistan'da Dünya Çevre Günü

YORUMLAR
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PTT'den 'Dünya Çevre Günü' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı PTT'den 'Dünya Çevre Günü' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı YENİ DELHİ - Hindistan'da Dünya Çevre Günü'ne doğru YENİ DELHİ - Hindistan'da Dünya Çevre Günü'ne doğru
Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Dünya Çevre Günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Dünya Çevre Günü - Son Dakika
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