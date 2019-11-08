Son Dakika Haberleri: Hindistan'da genç çift kast dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle taşlanarak öldürüldü
Son Dakika Güncel Hindistan'da genç çift kast dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle taşlanarak öldürüldü

Hindistan'da genç çift kast dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle taşlanarak öldürüldü

6 saat önce

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde iki çocuk sahibi genç çift, kast dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle yakınları tarafından taşlanarak öldürüldü.

Hindistan'da genç çift kast dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle taşlanarak öldürüldü, System.String[]

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde iki çocuk sahibi genç çift, kast dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle yakınları tarafından taşlanarak öldürüldü.

Hint basınında yer alan haberlere göre, 3 yıl önce kaçarak evlenen 29 yaşındaki Rameş ve Gangava, ailelerini ziyaret etmek için köylerine döndü.

Polis yetkilileri, genç çiftin, kadının erkek kardeşi, amcası ve bazı yakınları tarafından köyün yakınlarında taşlanarak öldürüldüğünü belirtti.

Genç kadının erkek kardeşinin, amcasının ve cinayete karışanlardan bir kişinin yakalandığını bildiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ailelerinin rızası olmadığı için 3 sene önce kaçarak evlenen ve eyaletin başkenti Bangalor'a yerleşen çift, iki çocuk sahibiydi.

Hindistan'da kast dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle çok sayıda çift, aile üyeleri ve yakınlarının cinayetine kurban gidiyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre dünya genelinde her yıl işlenen 5 bin töre cinayetinin 1000'i Hindistan'da işleniyor.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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