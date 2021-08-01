Hindistan'da hapishane duvarı çöktü: 22 yaralı - Son Dakika

- Hindistan'da hapishane duvarı çöktü: 22 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bulunan bir hapishanenin duvarı çökmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 22 mahkum yaralandı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Bhind bölgesinde 225 mahkumunun bulunduğu bir hapishanenin duvarı çöktü. Duvarın çökmesi sonucu 1'i ağır 22 mahkum yaralandı. Dün yaşanan olayın yerel saatle 05.10'da meydana geldiği ve yaralı mahkumların hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Yetkililer, hapishane binasının oldukça eski olduğunu ifade ederek, son birkaç gündür aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle duvarın çökmüş olabileceğini ifade etti.

Hapishane duvarının çökme anı ve mahkumların enkaz altında çıkma anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.