- Hindistan'da hastanede korkutan yangın - Son Dakika

- Hindistan'da hastanede korkutan yangın

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Vadodara kentinde bir hastanenin korona virüs (Covid-19) servisinde yangın çıktı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Vadodara kentinde yer alan 6 katlı bir hastanenin yeni tip korona virüs servisinde yangın çıktı. Gujarat Sağlık Bakanı Nitin Patel yangının ilk belirlemelere göre kısa devre nedeniyle çıktığını belirtti. Patel, izolasyon bölümündeki tellerden kıvılcımlar çıkmaya başladığını ve dumanın yayılarak paniğe neden olduğunu kaydetti. Yangında 35 hastanın tahliye edildiğini duyuran Patel, kimsenin yaralanmadığını bildirdi.