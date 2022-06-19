Hindistan'da kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı

19.06.2022 13:58
Hindistan'da kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Hindistan'da kanadından alevlerin yükseldiği fark edilen yolcu uçağı acil iniş yaptı.

Hindistan'da kanadından alevlerin yükseldiği fark edilen yolcu uçağı acil iniş yaptı.

Hindistan'da SpiceJet Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, sol kanadının alev almasının ardından 185 yolcusuyla birlikte Bihta Hava Kuvvetleri Üssü'ne acil iniş yaptı. Polis ve havaalanı yetkililerinin olay yerine gelmesinin ardından yolcular uçaktan tahliye edildi. SpiceJet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "19 Haziran 2022 tarihinde SpiceJet B737-800 uçağı Patna'dan Delhi'ye gidiyordu. Kalkış esnasında kokpit ekibi bir kuşun motora girdiğinden şüphelendi. Önlem olarak pilot etkilenen motoru kapattı ve geri dönmeye karar verdi. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Uçuş sonrasında yapılan çalışmalarda kuşun 3 fana zarar verdiği anlaşıldı" dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın kanadından alevlerin ve dumanların yükseldiği görüldü. - YENİ DELHİ

YORUMLAR
500
Çin'in Geliştirdiği Tp500 İnsansız Kargo Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı Çin'in Geliştirdiği Tp500 İnsansız Kargo Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı Formula 1'de sıradaki durak Kanada Formula 1'de sıradaki durak Kanada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Türkiye Emekliler Derneği'den "emekli aylığı" açıklaması: En düşük aylık asgari ücret seviyesine yükseltilmeli
13:27 Emanetçiye 7 lira vermek istemeyen ve sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti! Bu sefer de kimliği olmadığı için sınava giremedi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:08 Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı erkekleri, sevgilisiyle gasp eden kadın tutuklandı
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 14:02:35. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement