Hindistan'da 'Müslümanları ötekileştiren yasaya' tepki büyüyor: Olaylarda ölü sayısı 20'ye yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyarette bulunduğu Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı dört gündür devam eden protestolarda ölü sayısı en az 20 olarak açıklandı.



Ülkede Aralık 2019'da başlayan ve iki ayı aşkın süredir devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 42'ye çıktı.