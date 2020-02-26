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Hindistan'da 'Müslümanları ötekileştiren yasaya' tepki büyüyor: Olaylarda ölü sayısı 20'ye yükseldi
6 saat önce
Hindistan'da 'Müslümanları ötekileştiren yasaya' tepki büyüyor, olaylarda ölü sayısı 20'ye yükseldi. Ülkede 200 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:16
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