Hindistan'da 'Müslümanları ötekileştiren yasaya' tepki büyüyor: Olaylarda ölü sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da 'Müslümanları ötekileştiren yasaya' tepki büyüyor: Olaylarda ölü sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

Hindistan'da 'Müslümanları ötekileştiren yasaya' tepki büyüyor: Olaylarda ölü sayısı 20'ye yükseldi

6 saat önce

Hindistan'da 'Müslümanları ötekileştiren yasaya' tepki büyüyor, olaylarda ölü sayısı 20'ye yükseldi. Ülkede 200 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor.

Hindistan'da 'Müslümanları ötekileştiren yasaya' tepki büyüyor: Olaylarda ölü sayısı 20'ye yükseldi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyarette bulunduğu Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı dört gündür devam eden protestolarda ölü sayısı en az 20 olarak açıklandı.


Ülkede Aralık 2019'da başlayan ve iki ayı aşkın süredir devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 42'ye çıktı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:16 
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