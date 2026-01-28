Hindistan\'da Uçak Kazası: 5 Ölü

HİNDİSTAN'ın Maharashtra eyaleti Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar'ın da içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Maharashtra eyaleti Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar'ı taşıyan Learjet 45 tipi uçak, Pune bölgesindeki Baramati havaalanına iniş yapmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak yere çakıldı. Çarpmanın etkisiyle alev alan uçakta bulunan 66 yaşındaki Pawar, 2 pilot, 1 koruma görevlisi ve 1 kabin memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), kazada kurtulan olmadığını doğrularken, Pawar'ın yerel seçim mitinglerine katılmak üzere seyahat ettiği öğrenildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın ardından yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi. Pawar'ın halkla güçlü bağları olan bir lider olduğunu vurgulayan Modi, "Çalışkanlığı ve idari konulardaki hakimiyetiyle tanınan, halka hizmette en ön saflarda yer alan bir isimdi. Zamansız vefatı çok şoke edici ve üzücü. Ailesine ve sayısız sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dualarım bu trajik kazada sevdiklerini kaybedenlerle" ifadelerini kullandı.