Hindistan'ın ruhani lideri Mahatma Gandhi doğumunun 150. yıl dönümünde dev 'plastik çıkrıkla' anıldı
6 dakika önce
Modern Hindistan'ın kurucusu sayılan ve ülkenin bağımsızlığını elde edebilmesi için başlatılan barışçıl direnişin öncüsü Mahatma Gandhi, doğumunun 150'inci yıl dönümünde anıldı. Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim, Hindistan'da Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kabul ediliyor
Modern Hindistan'ın kurucusu sayılan ve ülkenin bağımsızlığını elde edebilmesi için başlatılan barışçıl direnişin öncüsü Mahatma Gandhi, doğumunun 150'inci yıl dönümünde anıldı.
Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim, Hindistan'da Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kabul ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:46
14 yaşındaki çocuğa ait, 7 aylık bebek cesedi mezarlıkta poşet içinde bulundu Kırklareli'de mezarlıkta gömülü 7 aylık bebek cesedi bulundu ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak havaalanına düştü, 5 kişi öldü 9 kişi yaralandı Irak'ta 7 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durdu, internet kesildi