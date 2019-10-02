Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın ruhani lideri Mahatma Gandhi doğumunun 150. yıl dönümünde dev 'plastik çıkrıkla' anıldı
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Hindistan'ın ruhani lideri Mahatma Gandhi doğumunun 150. yıl dönümünde dev 'plastik çıkrıkla' anıldı

6 dakika önce

Modern Hindistan'ın kurucusu sayılan ve ülkenin bağımsızlığını elde edebilmesi için başlatılan barışçıl direnişin öncüsü Mahatma Gandhi, doğumunun 150'inci yıl dönümünde anıldı. Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim, Hindistan'da Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kabul ediliyor

Hindistan'ın ruhani lideri Mahatma Gandhi doğumunun 150. yıl dönümünde dev 'plastik çıkrıkla' anıldı, System.String[]

Modern Hindistan'ın kurucusu sayılan ve ülkenin bağımsızlığını elde edebilmesi için başlatılan barışçıl direnişin öncüsü Mahatma Gandhi, doğumunun 150'inci yıl dönümünde anıldı.


Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim, Hindistan'da Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kabul ediliyor.

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Mahatma Gandhi, Hindistan, Gandhi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:46 
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