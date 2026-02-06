Hindistan, İslamabad'daki Saldırıyı Kınadı

YENİ Hindistan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'ne (Hatice-i Kübra Camii) düzenlenen ve 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün İslamabad'daki camiye yönelik saldırıyı kınıyoruz ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Hindistan, saldırıda dahli olduğuna yönelik iddiaları da reddederek, "Bu talihsiz bir açıklamadır. Pakistan, başkalarını suçlayarak kendini kandırmamalı." ifadesine yer verdi.

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi, yaptığı açıklamada, saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tutmuştu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169 kişi yaralanmıştı.