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Hindistan, Rahibe Teresa'nın yardım kuruluşunun yabancı fon engelini kaldırdı - Son Dakika

Hindistan, Rahibe Teresa'nın yardım kuruluşunun yabancı fon engelini kaldırdı

08.01.2022 10:09
Hindistan, Rahibe Teresa'nın yardım kuruluşunun yabancı fon engelini kaldırdı

YENİ Hindistan hükümeti, Rahibe Teresa'nın kurduğu yardım kuruluşunun, yerel yasalarda gerekli görülen şartları karşılamadığı gerekçesiyle, yabancı fon almasına yıl başından önce getirdiği engeli kaldırdı.

YENİ Hindistan hükümeti, Rahibe Teresa'nın kurduğu yardım kuruluşunun, yerel yasalarda gerekli görülen şartları karşılamadığı gerekçesiyle, yabancı fon almasına yıl başından önce getirdiği engeli kaldırdı.

Muhalefetteki Trinamool Kongre Partisi Milletvekili Derek O'Brien, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı fon alma lisansı geri verildikten sonra Hayır Misyonerlerinin tekrar onaylanan dernekler listesine alındığını belirtti.

Yılbaşından kısa süre önce Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rahibe Teresa'nın 1950'de kurduğu "Hayır Misyonerleri" adlı Katolik yardım kuruluşunun yurt dışından fon almasına izin veren bir lisansı yenileme başvurusunun reddedildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, yardım kuruluşunun yenileme başvurusu değerlendirilirken "olumsuz girdilerle" karşılaşıldığı belirtilmişti.

Hayır kuruluşu, Rahibe Teresa'nın "yoksulların en yoksulu" olarak tanımladığı dünyanın en muhtaç insanlarından bazılarına bakan yüzlerce sığınma evi işletiyor.

Hayırsever faaliyetleri nedeniyle 1979'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Rahibe Teresa, Papa Franciscus tarafından ölümünden yirmi yıl sonra 2017'de aziz ilan edildi.

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Rahibe Teresa, Milletvekili, Kongre, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Rahibe Teresa'nın yardım kuruluşunun yabancı fon engelini kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan, Rahibe Teresa'nın yardım kuruluşunun yabancı fon engelini kaldırdı - Son Dakika
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