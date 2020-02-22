Hindistan, Trump'a yönelik olası maymun saldırılarına karşı önlemlerini artırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan, Trump'a yönelik olası maymun saldırılarına karşı önlemlerini artırdı - Son Dakika Dünya

Hindistan, Trump'a yönelik olası maymun saldırılarına karşı önlemlerini artırdı

6 saat önce

Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump ilk resmi ziyareti için beklenmedik önlemler aldı. Hindistan polisi Tac Mahal'daki güvenlikçilere "saldırgan maymunları" Trump'tan uzak tutması için özel önemler almasını istedi

Hindistan, Trump'a yönelik olası maymun saldırılarına karşı önlemlerini artırdı, System.String[]

Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi ziyareti için güvenlik önlemlerini artırdı. Hindistan polisi Tac Mahal'daki güvenlikçilere "saldırgan maymunları" Trump'tan uzak tutması için özel önemler almasını istedi.


Hindistan basınına konuşan bir yetkili "Maymunların, Trump veya eşine saldırması büyük bir felaket olur" diyerek endişelerini dile getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:54 
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