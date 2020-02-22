Son Dakika › Dünya › Hindistan, Trump'a yönelik olası maymun saldırılarına karşı önlemlerini artırdı - Son Dakika Dünya
Hindistan, Trump'a yönelik olası maymun saldırılarına karşı önlemlerini artırdı
6 saat önce
Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump ilk resmi ziyareti için beklenmedik önlemler aldı. Hindistan polisi Tac Mahal'daki güvenlikçilere "saldırgan maymunları" Trump'tan uzak tutması için özel önemler almasını istedi
Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi ziyareti için güvenlik önlemlerini artırdı. Hindistan polisi Tac Mahal'daki güvenlikçilere "saldırgan maymunları" Trump'tan uzak tutması için özel önemler almasını istedi.
Hindistan basınına konuşan bir yetkili "Maymunların, Trump veya eşine saldırması büyük bir felaket olur" diyerek endişelerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:54
Son Dakika ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi ABD'den bilgi geldi, çocukları savaş oyunu üzerinden tanışıp taciz eden kişi yakalandı ABD'DEN BİLGİ GELDİ, ÇOCUKLARI SAVAŞ OYUNU ÜZERİNDEN TANIŞIP TACİZ EDEN KİŞİ YAKALANDI Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi