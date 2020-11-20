Hindistan ve Çin'de trafik kazaları: 23 ölü - Son Dakika

Çin'de de bir kamyonun cenaze töreni yapılan alana girmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Başbakanlık ofisi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 200 bin Hint rupisi (yaklaşık 20 bin lira) verileceğini açıkladı.

"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin