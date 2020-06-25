Hint ordu komutanı, Ladakh'ta askerlerin hazırlıklarını denetledi

YENİ Hint ordu komutanı, Çin sınırındaki Hint askerlerinin hazırlıklarını inceledi.

Hindistan ordusunun Twitter hesabında General M.M. Naravane'nin 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan Çin ve Hint askerleri arasındaki çatışmanın ardından "Ladakh'ın doğusunda ileri sahaları ziyaret ettiği ve operasyon durumunu yerinde teftiş ettiği" paylaşımı yapıldı.

Ziyaretin, Çin ordusunun Depsang Ovası'nda bir diğer stratejik bölgede tartışmalı sınırı geçtiği yönünde basında çıkan haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti. Hint ordusu ise bu haberleri doğrulamadı.

Bölgede gerilimin düşürülmesi amacıyla Hint ve Çin askerleri ve diplomatları arasında görüşmeler yürütülüyor.

Tarafların askeri düzeydeki görüşmede iki ülke askerlerinin ihtilaflı bölgeden karşılıklı olarak geri çekilmesi konusunda anlaştığı bildirilmişti.

Bu açıklamanın ardından Çin Savunma Bakanlığı, sınır bölgesinde yaşanan çatışmaya ilişkin Hindistan sınır birliklerinin kasten provokasyona giriştiğini savunarak, "sorumluluğun tümüyle Hint tarafına ait olduğunu" ileri sürmüştü.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.