Hırsızlar jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Kilis'in Elbeyli ilçesinde hırsızlık olayına karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Elbeyli ilçesi Alahan köyünde Ü.U. isimli şahsın tarlasında bulunan elektrik trafosu ve Ö.Ö. isimli şahsın sulama motoru çalındı. Olay ile ilgili olarak Elbeyli ilçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yapılan araştırmada olayın şüphelisi M.K, M.Ç. ve M.A. isimli şahıslarla aynı araç içerisinde oldukları güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. M.K, M.Ç. ve M.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. M.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde, 60 kg bakır bobin, 43 kg bakır tel, 3 Çuval elektrik bobin sarma kağıdı ve 3 adet bakır elektrik bobin, 1 adet trafo anahtar kutusu, 5 adet elektrik sigortası, 1adet demir testere ve 1 adet su pompası parçası, 1 adet kerpeten, 1 adet pense, 1 adet levye, 3 adet tornavida ve 23 adet çeşitli ebatlarda anahtar takımı ele geçirildi. Olayın şüphelilerinden olan M.Ç. isimli şahıs yapılan üst aramasında 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. M.Ç'nin Kilis Devlet Hastanesinde yaptırılan toksikoloji testi pozitif çıktı. Hırsızlık olayı ile ilgili olarak, M.Ç. M.A. tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KİLİS