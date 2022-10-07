Hırsızlar önce yatırlara dua etti, daha sonra muslukları çaldı - Son Dakika
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Hırsızlar önce yatırlara dua etti, daha sonra muslukları çaldı

07.10.2022 08:48
Hırsızlar önce yatırlara dua etti, daha sonra muslukları çaldı

Bursa'da camilere dadanan sabıkalı hırsızlar öncesinde camilerin avlularında bulunan yatırlara dua etti.

Bursa'da camilere dadanan sabıkalı hırsızlar öncesinde camilerin avlularında bulunan yatırlara dua etti. Daha sonra camilerden para edecek musluk ve elektrik kablolarını çaldı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale ve Mollafenari Mahallesi'nde bulunan camilere dadanan hırsızlar camilerin musluklarını ve elektrik kablolarını çaldı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızların önce camilerin avlularında bulunan yatırlara dua ettiği ve daha sonrada musluk ve elektrik kablolarını çaldığı tespit edildi.

Ekipler yaklaşık 125 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Zanlıların önceden de bir çok suç kaydı bulunan Ö.Y. ve M.K. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerini tespit eden ekipler daha sonra baskın düzenleyerek iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden iki şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan Ö.Y. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mollafenari Hazretleri kimdir?

Camisinden hırsızlık yapılan ve hırsızların türbesinde dua ettiği Molla Fenari Bursa'nın en büyük alimi olarak biliniyor. Ulucami'de imamlık da yapan Molla Fenari Hazretleri Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhülislamı ve zamanının müceddidi olan büyük İslam alimi olarak tanınıyor.

Mollafenari Bursa'da müderrislik ve kadılık yaptı. Sultan İkinci Murad Han'ın iltifat ve teveccühlerine kavuştu. Onu müftilik ve kadılık mevkiinin en yüksek makamı olan şeyhülislamlık vazifesine ta'yin etti. Padişahın her husüsta en has müşaviri oldu. Bu yüksek alime karşı halkın gösterdiği hürmet ve saygı, fevkalade idi. Ulucami'ye giderken, halk onu görmek için toplanır, o fazilet timsalini görmekten büyük bir haz duyardı. Tefsir, fıkıh, usül-i fıkıh ve daha başka ilimlere dair yazdığı çok kıymetli eserleri vardır. Mantık ilmine dair olan "İsagüci şerhi"ni bir günde yazıp tamamlamıştır.

1431 senesi Receb ayında Bursa'da vefat etti. Kabri, Bursa'da Keşiş dağı eteğinde, Maksem adı verilen semtte yaptırdığı mescidin yanındadır ve ziyaret edilmektedir. Kabri, Bursa'nın en yüksek semtinde bulunmaktadır. Camiinin yanında bir de medresesi vardır. Ayrıca birçok hayır işleri de gerçekleştirmiştir. - BURSA

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Bursa'da dışardan kilitli iş yerinde 1 kişi ölü bulundu Bursa'da dışardan kilitli iş yerinde 1 kişi ölü bulundu
Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar önce yatırlara dua etti, daha sonra muslukları çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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