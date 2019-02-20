Son Dakika Haberleri: Hırsızların Merdivenle Eve Girdikleri Anlar Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Görüntülendi

Hırsızların Merdivenle Eve Girdikleri Anlar Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Görüntülendi

43 dakika önce

Hırsızların merdivenle eve girdikleri anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi -Merdiven dayayarak girdikleri evden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden 220 bin TL değerinde 270 adet tespih, 25 adet yüzük ve 6 bin 500 TL...

Hırsızların Merdivenle Eve Girdikleri Anlar Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Görüntülendi, System.String[]
Hırsızların merdivenle eve girdikleri anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi
-Merdiven dayayarak girdikleri evden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden 220 bin TL değerinde 270 adet tespih, 25 adet yüzük ve 6 bin 500 TL para çalan 3 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Üçgen Sokak'ta bir evden hırsızlık yapıldı. İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evden 220 bin TL değerinde değerli 270 adet tespih, 25 adet yüzük ve 6 bin 500 TL para çalındığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda bir güvenlik kamerasında hırsızların eve merdiven dayayarak girdiğini tespit etti.
Güvenlik kamera görüntüsü üzerinden çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, E.B.ve F.G.'yiyakalayarak gözaltına aldı. Yetkililer zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

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