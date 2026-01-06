Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 71 yıl 9 ay hapisle aranan S.Ö. yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hırsızlık Suçundan 71 Yıl Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?