Hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Karapınar'da hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

İlçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İ.E adlı vatandaş 11 koyunun çalındığını belirterek polise başvurdu.



Polis ekipleri yaptıkları araştırmada koyunların O.D tarafından çalındığını tespit etti.

Koyunların en son Aksaray ilinde bir kişiye satıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri koyunları bularak sahibi İ.E'ye teslim etti.



O.D tarafından kentsel dönüşüm nedeni ile yıkılan Çetmi Mahallesi'ndeki evlerden PVC çaldığı gerekçesi ile gözaltına alındı.

Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.