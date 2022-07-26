Hırsızlık şüphelisini arayan jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisini arayan jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü

26.07.2022 13:19
Hırsızlık şüphelisini arayan jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hırsızlık şüphelisini arayan jandarma ekipleri, bir derneğe girdikleri sırada kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hırsızlık şüphelisini arayan jandarma ekipleri, bir derneğe girdikleri sırada kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı. Dernek yönetim kurulu başkanı ve kumar oynayan şahıslar hakkında işlem başlatılıp para cezası uygulandı.

Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık şüphelisi olarak aranan şahsın içerde bulunabileceği şüphesi üzerine Taşağıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine geldi. Ekipler, kontrol etmek için içeri girdiği esnada içerde bulunan 5 şahsın kumar oynadığını, masada iskambil kağıtları ve bin TL nakit paranın olduğunu tespit etti. Dernek yönetim kurulu başkanı Z.I. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatılırken, kumar oynayan 5 şahsa da Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesine göre 9 bin 100 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisini arayan jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü - Son Dakika

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