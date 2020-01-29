Hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika

Hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı

6 saat önce

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri evde hırsızlık yapan 2 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı.

Hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, System.String[]

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri evde hırsızlık yapan 2 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı.


Edinilen bilgilere göre; Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Birlik Mahallesi'nde H.İ.'ye (64) ait evde hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, H.İ.'ye ait evden su borusu, 4 adet alüminyum kapı, 1 adet soba, 5 adet bakır tepsi, 10 adet musluk batarya takımı, 1 adet demir kapı, 30 metre anti kron kablo, 2 adet seyyar kablo çalındığını tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık olayını B.D., (29) ve M. D., (21) İsimli şüpheli şahısların yaptığını tespit etti. Şüpheliler çalınan malzemeleri hurdacı C.Ö., (43) isimli şahsa sattıkları belirledi. Ekipler çalınan malzemelerin bir kısmı preslenmiş vaziyette ele geçirildi.


Gözaltına alınan C.Ö. hakkında, "çalıntı malzemeleri satın almak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken gözaltına alınan zanlılar B.D. ve M.D.'nin soruşturması sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:13 Kaynak: İHA
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