Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlıları Çalıntı Mallarla Yakalandı

Hırsızlık Zanlıları Çalıntı Mallarla Yakalandı

23 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan emniyet ekipleri, sigara, farklı markalarda çikolata, demir levye, demir kesme makası, eldiven ve 180 TL banknot para ele geçirdi.

Hırsızlık Zanlıları Çalıntı Mallarla Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan emniyet ekipleri, sigara, farklı markalarda çikolata, demir levye, demir kesme makası, eldiven ve 180 TL banknot para ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pınar Bulvarı üzerinde bir araçtan şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştiren polis 229 paket sigara, farklı marka 21 paket çikolata, 2 adet demir levye, 1 adet demir kesme makası, 3 çift eldiven ve 180 TL banknot para ele geçirdi. Araçta bulunan S.Y, G.R. ve Bulgaristan vatandaşı olduğu öğrenilen S.M. gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırmada şüpheli 3 şahsın Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hırsızlık yaptıkları ve araçtan çıkan malların çalıntı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar Ergene Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilirken, buradaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:59 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamzabeyli Gümrüğü'nde Ele Geçirildi! Değeri Tam 2,5 Milyon Lira Mike Trout, 12 Yıllık Sözleşme Karşılığı 432 Milyon Dolar Kazanacak Istakoz Tezgahlarda 400 TL'ye Kadar Alıcı Buluyor Cem Yılmaz, Sosyal Medya Üzerinden Takipçisiyle Tartıştı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:22:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlıları Çalıntı Mallarla Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]