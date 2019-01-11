Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlıları Özel Ekip Tarafından Yakalandı

Hırsızlık Zanlıları Özel Ekip Tarafından Yakalandı

55 dakika önce

Trabzon'da yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için oluşturulan özel ekip tarafından yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hırsızlık Zanlıları Özel Ekip Tarafından Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için oluşturulan özel ekip tarafından yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Akçaabat, Ortahisar, Arsin, Şalpazarı, Çaykara ve Tonya ilçelerindeki ev, otomobil ve iş yerlerinde son bir buçuk ayda 13 hırsızlık olayı yaşandı.

Bu olaylarda bakır tencere ve kazanların yanı sıra, LCD televizyon, elektrik ve kaynak makinesi kabloları, 553 kilogram fındık, telefon kablosu, av tüfeği ile çok sayıda araç aküsü çalındı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

İl genelinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, R.S. ve E.D. tutuklandı, Ö.D. ve K.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler H.O, S.O. ve E.S'nin işledikleri başka hırsızlık suçlarından cezaevinde oldukları belirlendi.

Şüpheli M.Ç'nin ise yakalanmasına çalışılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:43 Kaynak: AA

Ortahisar, Akçaabat, Trabzon, Güncel
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